Завершились матчи 1/8 Лиги чемпионов.

Рома - Лион 0:0.

Порту - Челси 1:1 (Раул Мейрелеш, 12; Шевченко, 16)

Интер - Валенсия 2:2 (Камбьяссо, 29; Давид Вилья, 64, со штрафного; Майкон, 76; Силва, 86).

А вот Барселоне, которая открыла счёт в матче против Ливерпуля, ничьей добиться не удалось: Ливерпуль отыграл мяч на 43-й минуте (Беллами) и на 74-й вышел вперед. В итоге 1:2