Шевченко забил гол!

На 16-й минуте матча Порту - Челси в Драгау (Португалия) Андрей Шевченко сравнял счёт на 16-й минуте. Первым гол на 12-й минуте забил Раул Мейрелеш, когда Челси был в меньшинстве: травмированному Терри оказывали помощь.

Эссьен через все поля нашел мячом Роббена, который оттянул на себя защитника и сделал пас на Шевченко, который по левому флангу вошел в штрафную и с левой же ноги в дальний угол точно ударил!

В остальных сегодняшних матчах Лиги чемпионов Интер открыл счёт против Валенсии (Камбяссо, 29), а Барса против Ливерпуля (Деку, 14). У Ромы и Лиона пока без голов. Команды приближаются к перерыву.