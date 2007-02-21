Шевченко забил гол!
22:11, 21 февраля 2007Спорт
1333
Матч 1/8 Лиги чемпионов против Порту продолжается
|Фото АР
Эссьен через все поля нашел мячом Роббена, который оттянул на себя защитника и сделал пас на Шевченко, который по левому флангу вошел в штрафную и с левой же ноги в дальний угол точно ударил!
В остальных сегодняшних матчах Лиги чемпионов Интер открыл счёт против Валенсии (Камбяссо, 29), а Барса против Ливерпуля (Деку, 14). У Ромы и Лиона пока без голов. Команды приближаются к перерыву.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter