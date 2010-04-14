Металлисту грозит исключение из премьер-лиги?

Харьковский "Металлист" может быть исключён из премьер-лиги. Об этом сообщает "Чемпионат.ру". Комитет по этике ФФУ на заседании во вторник пришёл к выводу, что матч 24-го тура чемпионата Украины сезона 2007/2008 "Металлист" - "Карпаты" (4:0) — договорной. Представители комитета обратились в КДК с просьбой наказать клубы.

Как отмечает издание, больше всего в этой истории может пострадать харьковская команда, так как должностное лицо харьковчан якобы участвовало в подкупе игроков соперника.