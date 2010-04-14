Челси увеличил отрыв от МЮ в английской Премьер-лиге

Лондонский Челси, выиграв на своем поле 1:0 у "Болтона", увеличил отрыв от МЮ до 4 очков. Победу принес гол Николя Анелька на 43-й минуте. Положение лидеров чемпионата Англии: Челси - 77 очков МЮ - 73 Арсенал - 71 Манчестер Сити - 62 Тоттенхэм - 58 В среду тур завершат: Астон Вилла (54) - Эвертон (50) Уиган (31) - Портсмут (23) Тоттенхэм (58) - Арсенал (71)

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