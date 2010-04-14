Челси увеличил отрыв от МЮ в английской Премьер-лиге

00:29, 14 апреля 2010
Спорт
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Лондонский Челси, выиграв на своем поле 1:0 у "Болтона", увеличил отрыв от МЮ до 4 очков.

Победу принес гол Николя Анелька на 43-й минуте.

Положение лидеров чемпионата Англии:

Челси - 77 очков

МЮ - 73

Арсенал - 71

Манчестер Сити - 62

Тоттенхэм - 58

В среду тур завершат:

Астон Вилла (54) - Эвертон (50)

Уиган (31) - Портсмут (23)

Тоттенхэм (58) - Арсенал (71)

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