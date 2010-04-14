Челси увеличил отрыв от МЮ в английской Премьер-лиге
00:29, 14 апреля 2010Спорт
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Лондонский Челси, выиграв на своем поле 1:0 у "Болтона", увеличил отрыв от МЮ до 4 очков.
Победу принес гол Николя Анелька на 43-й минуте.
Положение лидеров чемпионата Англии:
Челси - 77 очков
МЮ - 73
Арсенал - 71
Манчестер Сити - 62
Тоттенхэм - 58
В среду тур завершат:
Астон Вилла (54) - Эвертон (50)
Уиган (31) - Портсмут (23)
Тоттенхэм (58) - Арсенал (71)
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