Украинские спортсмены завоевали золото и бронзу

Украинские спортсмены в первый день чемпионата Европы по биатлону завоевали золото и бронзу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, в частности, первый день соревнований на чемпионате, который стартовал сегодня в г. Баско (Болгария), принес сборной команде Украины золото Оксаны ЯКОВЛЕВОЙ в индивидуальной гонке на 15 км и бронзу Алексея КОРОБЕЙНИКОВА в индивидуальной гонке на 20 км.

Другие украинские биатлонистки заняли такие места: Вита СЕМЕРЕНКО – 7-е, Елена ПЕТРОВА – 14-е, Нина ЛЕМЕШ – 28-е. Александр БИЛАНЕНКО завершил гонку с 8-м результатом, Руслан ЛЫСЕНКО – 18-м, Алексей АЙДАРОВ - 30-м.

Также сегодня состоялись индивидуальные гонки среди юниоров на 15 км и юніорок на 12,5. Наилучшие результаты - 14-е место - у Виталия КОЖУШКО и 5-е – у Елены ПИДГРУШНОЙ.

Завтра в болгарском Баско состоятся соревнования в спринте среди мужчин на 10 км и женщин на 7,5 км.