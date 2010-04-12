Сегодня состоится телемост на тему подготовки Украины к Евро-2012 с участием вице-премьер-министра Бориса КОЛЕСНИКОВА.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, соответствующий телемост в рамках спецпроекта программы «Вопрос власти: Успеет ли Украина подготовиться к Евро-2012 своевременно?» состоится с 19.30 до 21.00 и будет транслироваться в Киеве на ТРК "Киев", в Донецке на ТРК "Донбасс". В Харькове трансляцию будет осуществлять Харьковская областная государственная телерадиокомпания.

В программе также будут принимать участие мэры городов, в которых состоятся матчи чемпионата Европы по футболу 2012 года.

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