Гол полузащитника МЮ спровоцировал скандал

Гол полузащитника "Манчестер Юнайтед" Райана Гиггза, принесший его команде победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов над "Лиллем" (1:0), привел к конфликту между представителями клубов. Французы считают, что мяч был забит нечестно, а англичане обвиняют соперников в недостойном поведении, сообщает Reuters.

На 83-й минуте матча "МЮ" получил право на штрафной удар, и Гиггз, не дожидаясь свистка арбитра, отправил мяч в дальний угол ворот, когда вратарь хозяев Тони Сильва еще выстраивал стенку. При этом арбитр встречи Эрик Брамхар (Голландия), не указавший, что стандартное положение должно быть разыграно по свистку, засчитал гол.

Решение рефери возмутило игроков "Лилля", и в какой-то момент показалось, что они собираются покинуть поле. "То, что случилось после забитого нами гола - позор, - считает главный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон. - Это был настоящий шантаж, и он спровоцировал болельщиков. Я никогда не сталкивался с чем-либо подобным".

В то же время наставник "Лилля" Клод Пюэль отметил, что его футболисты не думали о том, чтобы уйти с поля, а просто пытались выразить несогласие с решением арбитра: "Не понимаю, как мистер Фергюсон может говорить такие вещи. Ему нравится создавать спорные ситуации. Он всегда оказывает давление на рефери, в этом нет ничего нового".

Отметим, что еще до гола Гиггза рефери не засчитал мяч, забитый форвардом "Лилля" Питером Одемвинджи в ворота "МЮ". В том эпизоде Брамхар зафиксировал фол нападающего против защитника английской команды Неманьи Видича.

Лента.ру