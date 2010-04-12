УЕФА: стадион во Львове - в черной зоне риска

УЕФА занесла строительство стадиона к Евро-2012 во Львове в черную зону риска.

Об этом в понедельник, 12 апреля, заявил вице-премьер Борис Колесников, информирует корреспондент "Чемпиона".

"На сегодня самое заметное отставание - стадион во Львове. УЕФА занесла этот объект в черную зону риска. Даже не в красную, а именно в черную", - сказал он.

В то же время Колесников отметил, что все строительства будут завершены в срок.

"Однако я хочу заявить, что все объекты, без которых Евро невозможно, будут готовы. В сроки, приближенные к установленным", - заверил он.