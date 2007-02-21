Лига чемпионов возобновилась победами Реала и МЮ

Во вторник 20 февраля после зимнего перерыва возобновились матчи Лиги чемпионов. В этот день было сыграно четыре поединка 1/8 финала. В центральном матче дня мадридский "Реал" встречался с мюнхенской "Баварией" и добился победы со счетом 3:2.

Мадридцы открыли счет уже на 10-й минуте, когда отличился капитан команды Рауль – с острого угла он отправил мяч в ворота Оливера Кана. Однако через 13 минут немецкая команда отыгралась. Бразилец Лусио сумел использовать навес Вилли Саньоля, обыграл лучшего футболиста мира и Европы прошлого года Фабио Каннаваро и пробил мимо Икера Касильяса.

В первом тайме "Реал" еще дважды поразил ворота соперников и ушел на перерыв с солидным преимуществом – 3:1. Во втором и третьем голах активное участие принял экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм. Вначале мяч после его подачи с углового нашел голову Ивана Эльгеры, под удар которого ногу подставил Рауль. Затем похожая комбинация привела к голу Рууда ван Нистелроя.

Во второй половине встречи "Бавария" имела преимущество и за две минуты до финального свистка Марк ван Боммель забил гол, который позволяет немецкой команде рассчитывать на выход в четвертьфинал по итогам двух матчей.

В составе "Реала" выделялся Бекхэм, при участии которого создавались почти все опасные моменты у ворот Кана.

"Манчестер Юнайтед" на выезде встречался с французским "Лиллем" и добился минимальной победы со счетом 1:0. Единственный мяч в этом матче за несколько минут до финального свистка забил валлийский полузащитник манкунианцев Райан Гиггз. Причем гол получился спорным, поскольку Гиггз ударил со штрафного, не дожидаясь свистка арбитра.

В голландском Эйндховене местный ПСВ встречался с английским "Арсеналом" и победил со счетом 1:0. Победным для голландской команды стал гол, забитый в середине второго тайма Эдисоном Мендесом. "Канониры" по ходу матча имели значительное преимущество, но воплотить его в забитые мячи не смогли. Еще в одном матче шотландский "Селтик" на своем поле сыграл вничью 0:0 с итальянским "Миланом".

Ответные матчи состоятся 7 марта.

Лента.ру