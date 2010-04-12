МЮ снова потерял очки, а МС забивал один за всех

Сыграны сегодняшние матчи 34-го тура английской Премьер-лиги

Манчестер Юнайтед потерял очки во втором матче подряд. Вслед за поражением от лондонского "Челси" манкунианцы сыграли нулевую ничью в Блэкберне. В итоге у МЮ стало 73 очка, он сохранил за собой второе место, но если "Арсенал" обыграет "Тоттенхэм" на выезде, то опередит его.

Вулверхэмптон - Сток Сити 0:0

Ливерпуль - Фулхэм 0:0

Манчестер Сити - Бирмингем 5:1 (Тевес 38 пен., Онуоха 40, 74, Адебайор 43, 88 - Джером 42)

Напомним, что вчера играли:

Вест Хэм - Сандерленд 1:0 (Илан 51)

Халл Сити - Бернли 1:4 (Килбейн 3 - Патерсон 25, Александер 64 пен., 70 пен., Эллиотт 90)

Послезавтра тур продолжат:

Челси (74) - Болтон (32)

... а в среду

Астон Вилла (54) - Эвертон (50)

Уиган (31) - Портсмут (23)

Тоттенхэм (58) - Арсенал (71)