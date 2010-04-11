"Динамо" догоняет "Шахтер" в Чемпионате Украины по футболу

Киевское «Динамо» догнало донецкий «Шахтер» по результатам 24-го тура украинской футбольной Премьер-лиги.

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины, в столичном дерби подопечные Валерия ГАЗЗАЕВА неожиданно легко преодолели сопротивление земляков из «Арсенала» - 3:1. В конце первого тайма счет открыл Огнен ВУКОЕВИЧ. А уже после перерыва МАГРАО и Артем МИЛЕВСКИЙ, который также вышел вперед в числе бомбардиров (14 председателей), укрепили преимущество бело-синих. Единственное, на что хватило команды Вячеслава ГРОЗНОГО, так это на гол престижа Сергея ЗАКАРЛЮКИ. «Мы победили вполне заслуженно, - отметил после игры наставник динамовцев. - В действительности, счет должен был быть еще более убедительным, следовательно, нужно еще много работать над реализацией».

Когда действующие чемпионы завершили игру против «канониров», донецкий «Шахтер» начинал второй тайм игры против «Днепра». Но, даже зная о результате киевского дерби, горняки не смогли расшатать защиту днепропетровцев. При этом львиная доля игрового времени проходила в равной борьбе, и только в конце поединка хозяева устроили осаду ворот «Днепра», но тот удержал нули на табло.

Итак, за шесть туров до финиша сезона, «Динамо» и «Шахтера» набрали одинаковое количество очков (59) и забитых голов (50), однако защита столичного клуба пока выглядит более прочной, что и выводит команду В.ГАЗЗАЕВА на первое место.

Также вничью сыграли Кривбасс - Металлист 2:2 и Черноморец - Ворскла 0:0. Матч Металлург - Оболонь позавчера закончился 2:1 в пользу Металлурга.

Сегодня тур завершится играми Ильичевец (22 набранных очка) - Металлург Д (32), Закарпатье (17) - Карпаты (41), Таврия (37) - Заря (17).