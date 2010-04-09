Сборная России по футболу скоро получит нового тренера

В течение ближайшего месяца на пост главного тренера сборной России по футболу будет назначен голландец Дик Адвокат, пишет издание "Советский спорт". У него действует контракт с Федерацией футбола Бельгии, но в ближайшее время тренер должен начать переговоры о расторжении этого договора. Контракт с РФС (Российский футбольный союз) будет подписан на два года.

По данным бельгийских СМИ, зарплата Адвоката на посту главного тренера сборной России будет составлять семь миллионов евро в год, однако по сведениям "Советского спорта", эта сумма будет значительно меньше. Тренер возглавляет также голландский клуб АЗ, но уйдет из этой команды по окончании сезона-2009/10.

Помощниками Адвоката в сборной России будут Александр Бородюк и голландец Берт ван Линген. Бородюк был ассистентом главного тренера сборной России Гууса Хиддинка, а ван Линген помогал Адвокату, когда тот возглавлял питерский "Зенит". Еще один помощник Хиддинка Игорь Корнеев недавно оставил этот пост, чтобы сосредоточиться на работе спортивного директора "Зенита".

Официально главным тренером сборной России по-прежнему является Хиддинк, контракт которого с РФС действует до середины июля 2010 года. Хиддинк уже подписал соглашение с Федераций футбола Турции и приступит к исполнению обязанностей наставника турецкой команды 1 августа.

Лента.ру