Результаты матчей 1/4 Лиги Европы

00:00, 09 апреля 2010
Спорт
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В полуфинале Фулхэм, Ливерпуль, Атлетико, Гамбург

Завершились ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы

Вольфсбург - Фулхэм 0:1 (Замора 1). Первый матч 1:2

Ливерпуль - Бенфика 4:1 (Куйт 28, Лукас 34, Торрес 59, 82 - Кардозо 70). Первый матч 1:2

Атлетико - Валенсия 0:0. Первый матч 2:2

Стандард - Гамбург 1:3 (де Камарго 33 - Петрич 20, 35, Герреро 90). Первый матч 1:2.

Полуфинальные игры состоятся 20-21 апреля (первые матчи) и 27-28 апреля (ответные).

 

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