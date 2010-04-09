Результаты матчей 1/4 Лиги Европы
00:00, 09 апреля 2010Спорт
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В полуфинале Фулхэм, Ливерпуль, Атлетико, Гамбург
Завершились ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы
Вольфсбург - Фулхэм 0:1 (Замора 1). Первый матч 1:2
Ливерпуль - Бенфика 4:1 (Куйт 28, Лукас 34, Торрес 59, 82 - Кардозо 70). Первый матч 1:2
Атлетико - Валенсия 0:0. Первый матч 2:2
Стандард - Гамбург 1:3 (де Камарго 33 - Петрич 20, 35, Герреро 90). Первый матч 1:2.
Полуфинальные игры состоятся 20-21 апреля (первые матчи) и 27-28 апреля (ответные).
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