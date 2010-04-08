Добкин подарил Платини хрустальный мяч

Председатель Харьковской областной государственной администрации Михаил ДОБКИН подарил президенту УЕФА Мишелю ПЛАТИНИ сувенирный мяч из горного хрусталя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге по итогам осмотра Международного аэропорта «Харьков» и стадиона «Металлист» в Харькове сказал М.ПЛАТИНИ, отвечая на вопрос журналистов о сувенирах, которых он получил в память о визите в Харьков.

«Здесь мне подарили хрустальный мяч, но таким мячом очень сложно будет играть в футбол, потому что он тяжелый. А еще если головой играть...» – пошутил М.ПЛАТИНИ.

Вице-президент Федерации футбола Украины Сергей СТОРОЖЕНКО после брифинга сообщил журналистам, что также сделал подарок президенту УЕФА.

«Михаил Маркович подарил мяч из горного хрусталя, очень красивый, и Мишель ПЛАТИНИ сказал, что это отличный сувенир. А я подарил Мишелю ПЛАТИНИ футбольный мяч, на котором изображены его фото во все его исторические моменты, начиная с юношеского футбола и до «Ювентуса» и руководства УЕФА», – добавил С.СТОРОЖЕНКО.

По его словам, подарок «произвел впечатление» на М.ПЛАТИНИ.

Как передавал УНИАН, сегодня Харьков посетила делегация Союза европейских футбольных ассоциаций во главе с президентом УЕФА М.ПЛАТИНИ для ознакомления с ходом реконструкции к Евро-2012 Международного аэропорта «Харьков» и стадиона «Металлист». В состав делегации УЕФА вошли, кроме М.ПЛАТИНИ, вице-президент УЕФА Мариос ЛЕФКАРИТИС, директор по коммуникациям УЕФА Александр ФУРТУА, руководитель исполнительного офиса УЕФА Кэвин ЛЯМУР, исполнительный директор компании UEFA Events SA Дэвид ТЕЙЛОР, директор по операционным вопросам компании UEFA Events SA Мартин КАЛЛЕН, коммерческий директор Евро-2012 и компании UEFA Events SA Филипп МАГРАФ, а также группа украинских правительственных чиновников, в частности директор Турнира в Украине Маркиян ЛУБКИВСКИЙ.