Альпинисты требуют спасти уникальный скалолазный стенд

Сегодня утром украинские альпинисты и скалолазы пикетировали Верховную Раду и Киевский городской совет, требуя отменить решение руководства Национального авиационного университета о демонтаже уникального стенда для тренировок профессиональных спортсменов.

Как передает корреспондент УНИАН, около 30 альпинистов и скалолазов в касках и с ледорубами держали плакаты “БАБАК, ЛУЦКИЙ не убивайте скалолазание!” и "БАБАК, ЛУЦКИЙ, верните скалолазам тренажер!".

Как сообщил инструктор спортивного клуба “Вертикаль” Сергей НЕДОСЕКОВ, альпинисты обращаются к народному депутату из фракции БЮТ, бывшему проректору НАУ Максиму ЛУЦКОМУ и ректору НАУ, депутату Киевсовета Виталию БАБАКУ с требованием отменить решение о демонтаже скалолазного стенда, который находится на территории спорткомплекса НАУ.

По словам С.НЕДОСЕКОВА, стенд был сооружен в 1996 году усилиями клуба “Вертикаль” в зале НАУ. В августе 2006 года закончился срок аренды зала и доступ спортсменов к стенду был закрыт. Представители “Вертикали” пытались продлить срок аренды, однако цена была повышена с 6 тыс. грн. в месяц до 22 тыс. в месяц.

Также С.НЕДОСЕКОВ рассказал, что на последних переговорах руководство НАУ заявило о планах переоборудовать спортивный зал в фитнесс-центр, в проекте которого нет скалолазного стенда. Ректор В.БАБАК дал указание разобрать тренажер и сдать его на металлолом.

По словам скалолазов, тренажер в основе имеет сварную металлическую конструкцию высотой 15 метров, которую нельзя перенести в другое место, а можно только полностью разрушить. Стенд имеет 400 кв. метров для лазания, где может одновременно тренироваться до 50 спортсменов. Он также пригоден для проведения соревнований международного уровня и для подготовки к таким соревнованиям.

По словам участников акции, вскоре спортивное скалолазание может стать олимпийским видом спорта. Члены сборной Украины по спортивному скалолазанию - призеры многих международных соревнований по этой дисциплине и имеют реальные шансы побороться за высшие места на ближайшей Олимпиаде. Но демонтаж стенда сведет на нет эти планы и перспективы.

Участники акции также вспомнили, как раннее руководство университета “довело до разрухи” соседнее со спортзалом помещение бассейна, после чего его было решено продать, а теперь вкладываются значительные средства в строительство нового бассейна.