Ахметов грозится не пустить сборную Украины на Донбасс-Арену

Национальная сборная Украины по футболу на предстоящем финальном туре чемпионата Европы по футболу 2012 года будет играть в Донецке на стадионе «Донбасс Арена» только в том случае, если цены на билеты будут доступны для болельщиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вчера на встрече с журналистами президент футбольного клуба «Шахтер», собственник стадиона «Донбасс Арена» Ринат АХМЕТОВ.

«Если цены будут доступны для болельщиков – пожалуйста, футбольному клубу «Шахтер» ничего не нужно. Мы готовы все сделать для того, чтобы национальная команда Украины играла здесь и доставляла радость болельщикам, но чтобы при этом были приемлемые цены», - сказал Р.АХМЕТОВ.

При этом он добавил, что цены на билеты «должны быть рыночными, но не такими, как это произошло в матче с Грецией (ответный матч плей-офф отборочного цикла чемпионата мира-2010 Украина - Греция, который состоялся в Донецке 18 ноября 2009 года – УНИАН)».

Вспоминая тот матч, президент ФК «Шахтер» подчеркнул: «Мы построили «Донбасс Арену» и создали все условия для того, чтобы болельщики получали максимальное удовольствие от игры. Когда был матч Украина-Греция, мы не попросили ни одного цента и были готовы создать все условия для того, чтобы национальная команда к нам приехала и победила, а болельщики пришли, поддержали команду и получили огромное удовольствие от игры».

Он заявил, что тогда Федерация футбола Украины необоснованно завысила цены на матч, и объяснил: «Если сравнить консолидированную выручку, то со стадиона «Металлист» она составит 300 тыс. долларов, с «Днепр-Арены» – 350 тыс. долларов, с нашего стадиона – примерно 500 тыс. долларов. Такую сумму должны были заплатить болельщики за 50 тысяч мест, а с любителей футбола хотели содрать 5 миллионов! Откуда такая крайность? Почему, например, в Киеве консолидированная выручка равнялась 100 тыс. долларов, а в Донецке – 5 миллионам?».

«Понятно, что если будет такая ценовая политика, то, конечно, мы не предоставим стадион (для украинской сборной в 2012 году – УНИАН)», - заявил Р.АХМЕТОВ.