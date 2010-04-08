Платини прилетел инспектировать Харьков

В Харьков самолетом из Донецка прибыла делегация Союза европейских футбольных ассоциаций во главе с президентом УЕФА Мишелем ПЛАТИНИ.

Как передает корреспондент УНИАН, рабочий визит делегации начался с осмотра объектов Международного аэропорта «Харьков», где проходит реконструкция к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Делегация также планирует посетить стадион «Металлист», реконструированный к Евро-2012. На стадионе состоится презентация Харькова как одного из городов - хозяев финала чемпионата Европы по футболу 2012 года.

По результатам визита состоится пресс-конференция, на которой члены делегации УЕФА обнародуют заявления по итогам инспекции подготовки главных инфраструктурных объектов Харькова (стадион, аэропорт) к Евро-2012.

В состав делегации УЕФА входят: президент УЕФА М.ПЛАТИНИ (глава делегации), вице-президент УЕФА Мариос ЛЕФКАРИТИС, директор по коммуникациям УЕФА Александр ФУРТУА, руководитель исполнительного офиса УЕФА Кевин ЛЯМУР, исполнительный директор компании UEFA Events SA Девид ТЕЙЛОР, директор по операционным вопросам компании UEFA Events SA Мартин КАЛЛЕН, коммерческий директор Евро-2012 и компании UEFA Events SA Филип МАГРАФ.

Одновременно сегодня Харьков посетит группа украинских правительственных чиновников, а также директор Турнира в Украине Маркиян ЛУБКИВСКИЙ.