У футбольной сборной страны ни бюджета, ни тренерского штаба

Президент футбольного клуба «Металлист» Александр ЯРОСЛАВСКИЙ заявил о своей готовности частично финансировать подготовку сборной Украины по футболу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФК «Металлист», с соответствующим предложением А.ЯРОСЛАВСКИЙ обратился к президенту Федерации футбола Украины Григорию СУРКИСУ.

В обращении отмечается, что к первым товарищеским матчам национальной сборной, которые пройдут в рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу 2012 года, осталось чуть больше месяца. К этому времени, отметил А.ЯРОСЛАВСКИЙ, «главная команда страны должна находиться в полной боевой готовности - и организационно, и финансово».

А.ЯРОСЛАВСКИЙ отметил, что «сегодня наблюдается совсем противоположная ситуация. С одной стороны, в развитие инфраструктуры, необходимой для проведения Евро-2012, вкладываются колоссальные деньги (15 млрд. долларов, запланированные в целевой государственной программе). А с другой стороны, у национальной сборной, которая будет защищать честь страны, вообще отсутствует прозрачный и понятный бюджет, до этого времени официально не сформирован тренерский штаб, не подписан контракт с главным тренером».

«Если мы хотим, чтобы сборная Украины выполнила поставленную перед ней задачу и в 2012 году выиграла чемпионат Европы, финансировать ее нужно соответственно», - считает А.ЯРОСЛАВСКИЙ.

«Поэтому лично я готов взять на себя часть расходов по финансированию подготовки сборной», - заявил президент ФК «Металлист».

При этом он не исключил, что «свою долю в общее дело внесут и мои коллеги, владельцы других клубов. Но только в том случае, если ФФУ обеспечит прозрачный и подконтрольный процесс расходования этих средств».

А.ЯРОСЛАВСКИЙ выразил надежду, что его позиция «будет встречена с пониманием».

«Национальная сборная - общий продукт украинского футбола, и все должны знать, в каком он состоянии», - отметил президент ФК «Металлист» в обращении к руководителю Федерации футбола Украины.