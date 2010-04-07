Бавария и Лион - в полуфинале Лиги чемпионов

Английские клубы драматично выбыли

Завершились сегодняшние ответные матчи 1/4 Лиги чемпионов МЮ - Бавария 3:2 (Гибсон 2, Нани 7, 42 - Олич 43, Роббен 75). Первый матч 1:2 Бордо - Лион 1:0 (Шамах 45). Первый матч 1:3 Напомним, что вчера состоялись игры ЦСКА - Интер 0:1 (Снайдер 7). Первый матч 0:1 Барселона - Арсенал 4:1 (Месси 21, 37, 42, 88 - Бендтнер 18). Первый матч 2:2

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