Платини напомнил Украине, что она готовится к Евро-2012, а не 2013

Президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ убежден в том, что стадион во Львове к Евро-2012 будет построен своевременно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам во Львове.

«Я верю гарантиям, которые нам дает городская власть и власть государства, что стадион будет построен своевременно», - сказал М.ПЛАТИНИ.

«Безусловно, стадион (во Львове) не завершен, а в Донецке завершен, не завершен стадион и в Киеве. Однако Исполнительный комитет УЕФА уже отмечал: не будет Киева - не будет Украины», - сказал М.ПЛАТИНИ, оценивая шансы на своевременную сдачу всех объектов к Евро-2012 в Украине.

Он также акцентировал, что УЕФА поддерживает формат «четыре города в Польше и четыре города в Украине». При этом, по его словам, «мы доверяем власти, но не сможем в определенное время предпринять шаг назад». «Это Евро-2012, а не 2013», - отметил М.ПЛАТИНИ.

Также, по его словам, кроме строительства стадиона во Львове, есть еще вопрос реконструкции аэропорта и развития гостиничной инфраструктуры. Все это, сказал М.ПЛАТИНИ, будет браться совокупно во внимание при подготовке города к чемпионату.

По словам М.ПЛАТИНИ, после ознакомления с реконструкцией взлетно-посадочной полосы ГП «Международный аэропорт «Львов», он убежден, что в следующем году во Львове будет новый аэропорт, а взлетно-посадочная полоса продлена на 1 км.

Как сказал президент УЕФА, сегодня он также посетит Донецк, а завтра - Харьков, на завтра же запланирована встреча с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ. М.ПЛАТИНИ ожидает услышать, какие гарантии даст государство в подготовке Украины к Евро-2012.

«Издавна мы верим в Украину, мы верим в Польшу. Мы верим власти и мы верим украинской Федерации футбола. И мы надеемся, что и в дальнейшем увидим, как развивается подготовка городов к Евро-2012. Многое в Польше уже произошло, и особенно многое произошло в Украине», - заметил он.

М.ПЛАТИНИ подарил городскому председателю Львова Андрею САДОВОМУ вымпел УЕФА.