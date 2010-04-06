Донецк ожидает приезда Платини

Завтра Донецк ожидает официального приезда делегации УЕФА во главе с ее президентом Мишелем ПЛАТИНИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции напомнил Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

«Завтра состоится визит президента УЕФА Мишеля ПЛАТИНИ в город Донецк. Он приезжает довольно таки с серьезной и представительной делегацией УЕФА», - сказал мэр.

По его словам, в состав делегации входят: вице-президент УЕФА Мариос ЛЕФКАРИТИС, директор по коммуникациям УЕФА Александр ФУРТУА, руководитель исполнительного офиса УЕФА Кевин ЛЯМУР, исполнительный директор компании UEFA Events SA Девид ТЕЙЛОР, директор по операционным вопросам компании UEFA Events SA Мартин КАЛЛЕН, коммерческий директор Евро-2012 и компании UEFA Events SA Филип МАГРАФ.

Также завтра посетят Донецк президент ФФУ Григорий СУРКИС, директор Евро-2012 в Украине Маркиян ЛУБКИВСКИЙ, директор департамента по организации мероприятий чемпионата Юрий БАРБАШ, заместитель министра Кабинета министров Владимир КОВАЛЕВСКИЙ, вице-премьер-министр Украины по вопросам Евро-2012 Борис КОЛЕСНИКОВ и руководитель группы его советников Александр ЗАЦ.

А.ЛУКЬЯНЧЕНКО рассказал, что делегация проведет инспектирование построенных и строящихся объектов города Донецка к предстоящему чемпионату Евро-2012. «Будут рассмотрены вопросы строительства комплекса объектов Донецкого аэропорта в составе взлетно-посадочной полосы, международного терминала, подготовки к работам по реконструкции перрона и вышки управления полетов, - перечислил мэр, - Также после этого президент УЕФА ознакомится со стадионом «Донбасс-Арена», на территории которого будет проведена презентация подготовки города Донецка к Евро-2012».

После презентации в «Донбасс-Арене» намечено общение М. ПЛАТИНИ с прессой. «Далее делегация переночует в отеле «Донбасс-Палас» и утром улетит в Харьков», - заключил А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.