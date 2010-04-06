Финал Кубка Украины по футболу пройдет в Харькове
17:52, 06 апреля 2010Спорт
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Состоялась жеребьевка
Финал Кубка Украины по футболу состоится в Харькове.
Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.
Сегодня в Доме футбола состоялась жеребьевка финального матча розыгрыша «Датагруп - Кубок Украины» между командами «Таврия» (Симферополь) и «Металлург» (Донецк), который состоится 16 мая. По результатам жеребьевки, номинальными хозяевами в этом поединке будут крымчане.
Как сообщил вице-президент ФФУ Владимир ЛАШКУЛ, жеребьевка также определила, что финальный матч состоится в Харькове на стадионе “Металлист”.
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