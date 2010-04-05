Юношеская сборная Украины по футболу заняла 4-е место

Сегодня юношеская сборная Украины (футболисты 1994 года рождения) проиграла в малом финале международного турнира, который завершается во Франции.

Об этом сообщает сайт Федерации футбола Украины.

Как сообщается, хозяева турнира открыли счет за пять минут до завершения первого тайма, а когда игровое время подходило к концу, удвоили преимущество - 2:0.

Таким образом, подопечные Юрия МОРОЗА, получив на соревнованиях две победы и дважды проиграв, завершили выступление на четвертой ступеньке.

Для наших соотечественников турнир во Франции стал одним из этапов подготовки к квалификации Евро-2011 (U-17), которая стартует в октябре. В рамках отбора украинцы встретятся с представителями Нидерландов, Латвии и Сан-Марино.