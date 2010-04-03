Результаты 23-го тура Чемпионата Украины по футболу

20:52, 03 апреля 2010
Спорт
2580

Шахтер минимально обыгрывает Оболонь

Завершились сегодняшние матчи 23-го тура Чемпионата Украины по футболу.

Оболонь - Шахтер 0:1 (Срна 51)

Днепр - Закарпатье 1:0 (Калиниченко 49)

Заря - Динамо 0:2 (Ярмоленко 48, 67)

Металлист - Таврия 1:1 (Коэльо 6 пен. – Идахор 79)

Ворскла - Ильичевец 3:0 (Ярмаш 18, Маркоски 32, 87)

Металлург Д - Кривбасс 0:1 (Варанков 80)

Напомним, что вчера был сыгран поединок Карпаты - Черноморец 1:1 (Батисту 25 – Сауседо 18)

Тур завершится завтра игрой Арсенал - Металлург З.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter