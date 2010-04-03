Результаты 23-го тура Чемпионата Украины по футболу

Шахтер минимально обыгрывает Оболонь

Завершились сегодняшние матчи 23-го тура Чемпионата Украины по футболу. Оболонь - Шахтер 0:1 (Срна 51) Днепр - Закарпатье 1:0 (Калиниченко 49) Заря - Динамо 0:2 (Ярмоленко 48, 67) Металлист - Таврия 1:1 (Коэльо 6 пен. – Идахор 79) Ворскла - Ильичевец 3:0 (Ярмаш 18, Маркоски 32, 87) Металлург Д - Кривбасс 0:1 (Варанков 80) Напомним, что вчера был сыгран поединок Карпаты - Черноморец 1:1 (Батисту 25 – Сауседо 18) Тур завершится завтра игрой Арсенал - Металлург З.

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