Результаты 23-го тура Чемпионата Украины по футболу
20:52, 03 апреля 2010Спорт
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Шахтер минимально обыгрывает Оболонь
Завершились сегодняшние матчи 23-го тура Чемпионата Украины по футболу.
Оболонь - Шахтер 0:1 (Срна 51)
Днепр - Закарпатье 1:0 (Калиниченко 49)
Заря - Динамо 0:2 (Ярмоленко 48, 67)
Металлист - Таврия 1:1 (Коэльо 6 пен. – Идахор 79)
Ворскла - Ильичевец 3:0 (Ярмаш 18, Маркоски 32, 87)
Металлург Д - Кривбасс 0:1 (Варанков 80)
Напомним, что вчера был сыгран поединок Карпаты - Черноморец 1:1 (Батисту 25 – Сауседо 18)
Тур завершится завтра игрой Арсенал - Металлург З.
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