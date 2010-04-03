Челси победил принципиального соперника

Лондонский "Челси" победил на выезде "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1 и вышел на первое место в турнирной таблице английской премьер-лиги. В составе "Челси" отличились Джо Коул и Дидье Дрогба, единственный гол "Манчестера" за десять минут до конца игры забил Федерико Македа.

Первый тайм прошел с преимуществом гостей, и на 20-й минуте Коул открыл счет после прострела Флорана Малуда. В первой половине встречи арбитр матча Майк Дин мог по разу дать пенальти и в те, и в другие ворота, но ни разу не зафиксировал нарушения правил.

Во втором тайме тренеры команд провели серию замен, и они дали результат. На 79-й минуте вышедший на замену форвард "Челси" Дрогба получил мяч, находясь в положении "вне игры", и забил гол. Арбитр не заметил, что Дрогба был в офсайде, и засчитал гол.

Через минуту Македа также забил гол в спорной ситуации, отправив мяч в ворота "Челси" рукой. Однако в этом эпизоде судья также не зафиксировал нарушения. В оставшиеся минуты матча "МЮ" пытался сравнять счет, но провести результативную атаку хозяева поля не сумели.

Благодаря победе над "Манчестером" "Челси" вышел на первое место в чемпионате страны. В 33 матчах лондонцы набрали 74 очка. На счету "МЮ" 72 очка в 33 встречах. Занимающий третье место лондонский "Арсенал" (68 очков в 32 матчах) сыграет с "Вулверхэмптоном" 3 апреля позднее.

Лента.ру