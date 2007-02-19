Результаты жеребьевки 1/4 Кубка Англии
18:18, 19 февраля 2007Спорт
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Челси встретится с Тоттенхэмом
В понедельник состоялась жеребьевка четвертьфинальных матчей Кубка Англии В четвертьфинале "Челси" встретится с "Тоттенхэмом". Это уже четвертый подряд кубковый матч, который "синие" сыграют дома.
Матчи пройдут 10 и 11 марта.
Результаты жеребьевки:
"Миддлсбро"/"Вест Бромвич" - "Манчестер Юнайтед"/"Рединг"
"Арсенал"/"Блэкберн" - "Манчестер Сити"
"Челси" - "Тоттенхем"
"Плимут" - "Уотфорд"
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