Результаты жеребьевки 1/4 Кубка Англии

18:18, 19 февраля 2007
Спорт
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Челси встретится с Тоттенхэмом

В понедельник состоялась жеребьевка четвертьфинальных матчей Кубка Англии В четвертьфинале "Челси" встретится с "Тоттенхэмом". Это уже четвертый подряд кубковый матч, который "синие" сыграют дома.

Матчи пройдут 10 и 11 марта.

 Результаты жеребьевки:

"Миддлсбро"/"Вест Бромвич" - "Манчестер Юнайтед"/"Рединг"

"Арсенал"/"Блэкберн" - "Манчестер Сити"

"Челси" - "Тоттенхем"

"Плимут" - "Уотфорд"

ФК Челси

 

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