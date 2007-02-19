Результаты жеребьевки 1/4 Кубка Англии

Челси встретится с Тоттенхэмом

В понедельник состоялась жеребьевка четвертьфинальных матчей Кубка Англии В четвертьфинале "Челси" встретится с "Тоттенхэмом". Это уже четвертый подряд кубковый матч, который "синие" сыграют дома. Матчи пройдут 10 и 11 марта. Результаты жеребьевки: "Миддлсбро"/"Вест Бромвич" - "Манчестер Юнайтед"/"Рединг" "Арсенал"/"Блэкберн" - "Манчестер Сити" "Челси" - "Тоттенхем" "Плимут" - "Уотфорд" ФК Челси

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