Шевченко: не стоит упрекать игроков, которые не поют гимн

Андрей Шевченко гордится тем, что он украинец, но не чувствует себя им на все сто процентов.

Об этом нападающий киевского "Динамо" рассказал в интервью газете "Новая".

"Да, безусловно! Но есть один нюанс. Как бы это объяснить… Нельзя поменять задним числом часть своей жизни. Поэтому, если скажу, что чувствую себя украинцем на все сто процентов, это будет ложь. Очень сложно, например, вычеркнуть из памяти годы, прожитые в СССР. Вот часто обсуждают в прессе, что не все игроки сборной Украины поют гимн перед матчем. Думаю, тех, кто этого не делает, упрекать не следует. Главное, чтобы футболист, играя за страну, выкладывался на поле без остатка, делал все, что может и умеет", - уверен спортсмен.

По словам Шевченко, когда он критикует СМИ, то имеет в виду отношение журналистов к национальной сборной, а не к отдельным игрокам.

"Иногда просто не понимаю, откуда такое критичное, даже предвзятое отношение к главной команде страны! Разве не должны украинцы поддерживать своих?" - отметил капитан сборной.

"В Двирковщине я себя всегда комфортно чувствую. Испытываю особые эмоции, когда бываю в родных краях. Правда, для поездок туда вечно не хватает времени", - прибавил нападающий.

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