Суркис решил вернуть Андрея Шевченко

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис пообещал уговорить форварда "Челси" Андрея Шевченко вернуться в украинский клуб по окончании сезона-2006/07. Руководитель киевской команды считает, что переезд в Англию стал самой большой ошибкой в карьере футболиста, которую еще не поздно исправить.

"Я говорил ему, что он не сможет показать там свою лучшую игру, потому что тренер ему не доверяет, - цитирует слова Суркиса интернет-издание sportinglife.com.

Суркис добавил, что Шевченко придется потерпеть в "Челси" до конца сезона, после чего он попробует договориться об условиях его перехода в "Динамо". Андрей Шевченко начинал свою карьеру в киевском клубе, за который выступал с 1994 по 1999 год. Следующей командой форварда стал итальянский "Милан", где он играл до весны 2006 года.

В мае 2006 года Шевченко подписал контракт с "Челси", который заплатил "Милану" 30 миллионов фунтов стерлингов (более 58 миллионов долларов). Однако в лондонском клубе нападающий не показывает того уровня игры, на который рассчитывал главный тренер Жозе Моуринью. В декабре и январе английские СМИ много писали о возможном уходе Шевченко, но в итоге украинец остался в "Челси".

Лента.ру