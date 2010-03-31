Украина потеряла две позиции в рейтинге ФИФА

Украина потеряла две позиции и стала 26-й в новом рейтинге ФИФА национальных сборных по футболу.

Сегодня на своем официальном сайте Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала новый рейтинг национальных сборных по футболу. В соответствии с ним, первой по-прежнему остается сборная Испании, она имеет 1602 балла. Также в тройке лидеров находятся сборные Бразилии (1589 очков) и Нидерландов (1261).

Сборная Украины потеряла две позиции и с 24-го места перешла на 26-ое, имея 837 баллов.