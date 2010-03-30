Платини едет в Харьков

Делегация Союза европейских футбольных ассоциаций во главе с президентом УЕФА Мишелем ПЛАТИНИ 8 апреля с однодневным рабочим визитом посетит Харьков.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета, цель делегации - ознакомиться с ходом подготовки столицы Слобожанщины к проведению игр финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

По информации пресс-службы, 8 апреля делегация УЕФА прибывает в Харьков на самолете и на месте ознакомится с реконструкцией Международного аэропорта «Харьков» к Евро-2012.

Во время посещения стадиона «Металлист», который реконструирован к Евро-2012, состоится презентация Харькова как города - хозяина чемпионата.

По результатам визита на стадионе «Металлист» планируется пресс-конференция, на которой будут обнародовано заявление о результатах инспекции главных инфраструктурных объектов Харькова (стадион, аэропорт) к Евро-2012.

В состав делегации УЕФА входят: президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ (глава делегации), вице-президент УЕФА Мариос ЛЕФКАРИТИС, директор по коммуникациям УЕФА Александр ФУРТУА, руководитель исполнительного офиса УЕФА Кевин ЛЯМУР, исполнительный директор компании UEFA Events SA Девид ТЕЙЛОР, директор по операционным вопросам компании UEFA Events SA Мартин КАЛЛЕН, коммерческий директор Евро-2012 и компании UEFA Events SA Филип МАГРАФ.

8 апреля в Харьков также прибывают представители правительства Украины: вице-премьер-министр Украины по вопросам Евро-2012 Борис КОЛЕСНИКОВ, руководитель группы советников вице-премьер-министра Украины Александр ЗАЦ, заместитель министра Кабмина - директор Координационного бюро по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу Секретариата КМУ Владимир КОВАЛЕВСКИЙ.