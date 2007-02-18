Роналдо забивает за ”Милан” (фото)

Бразильский нападающий "Милана" Роналдо впервые после перехода из мадридского "Реала" вышел в стартовом составе своей новой команды. Это произошло в выездном поединке серии А против "Сиены", который завершился со счетом 4:3 в пользу миланцев.

На 15-й минуте Роналдо открыл счет, а на 81-й минуте забил еще гол. Кроме того, на счету знаменитого форварда голевая передача на своего соотечественника Рикардо Оливейру. Однако решающим стали не голы бразильского тандема "Милана", а мяч, который на третьей добавленной минуте забил в свои ворота защитник "Сиены" Кристиан Молинаро.

"Два гола и передача – великолепный результат за 90 минут, - цитирует главного тренера "Милана" Карло Анчелотти агентство AFP. – Роналдо за короткое время, проведенное в "Милане" доказал свою состоятельность. Я очень рад за него, потому что для него принять решение о переезде из Мадрида в Милан было очень непросто".

После этой победы "Милан" переместился на пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 33 очка (с учетом восьми штрафных баллов в качестве наказания за участие в "моджигейте"). Команда Карло Анчелотти всего два очка уступает "Эмполи" и сохраняет хорошие шансы на место в Лиге чемпионов по итогам нынешнего сезона.

Что касается победителя итальянского первенства, то он практически известен. Миланский "Интер", обыграв со счетом 1:0 дома "Кальяри", теперь на 14 очков опережает идущую на втором месте "Рому". Римляне на выезде с тем же счетом уступили "Эмполи". Стоит отметить, что "Интер" одержал уже шестнадцатую победу подряд в серии А.

Лента.ру