Кубок Англии, 1/8 финала: грандов ждет переигровка

В субботу в Англии прошли матчи 1/8 национального кубка. Из грандов английской Премьер-лиги лишь «Челси» удалось без проблем завоевать путевку в четвертьфинал, разгромив дома клуб второго дивизиона «Норвич Сити». «Арсенал» и МЮ свои поединки сыграли вничью - их ждет переигровка.

Лондонский «Арсенал», несмотря на то, что полностью владел игровой инициативой в домашнем поединке с «Блэкберном», лишь в концовке стал по-настоящему давить на ворота Брэда Фриделя. Самый опасный момент «канониров» организовали Тьерри Анри и защитник Джастин Хойт - оба игрока били по воротам, но Фридель самоотверженно парировал их удары. «Арсенал» также может пенять на арбитра матча, который не назначил 11-метровый за фол Стивена Уорнока в своей штрафной на Жереми Альярдьере. Лучший момент у «Блэкберна» был на 75-й минуте, но мяч после удара Мэтта Дербишира с трудом на угловой перевел Мануэль Альмуниа.

Действующий чемпион Англии лондонский «Челси» довольно легко переиграл клуб второго дивизиона «Норвич». Однако, стоит отметить, что защита «аристократов» была вполне «по зубам» гостям. Лучший момент на 17-й минуте матча упустил Ли Крофт - мяч отскочил к нему после того как Диксон Этуху попал в штангу и нападающему оставалось лишь пробить в дальний угол, но Крофт промедлил и Халид Булахруз успел выбить мяч у него из ног. К слову, только залечивший травму голландец вновь прописывается в лазарете «синих» - он был заменен прямо перед перерывом из-за вывиха плеча.

«Аристократы» открыли счет на глазах своего владельца (Роман Абрамович наблюдал за игрой вживую) на 39-й минуте - после удара Шона Райта-Филлипса мяч рикошетом от Энди Хьюса нырнул в верхний угол ворот. В начале второго тайма лучший снайпер «Челси» нынешнего сезона Дидье Дрогба удвоил преимущество хозяев поля, первым успев сориентироваться в суматохе в штрафной после навеса Лэмпарда. Уже в компенсированное время матча «добили» «Норвич» голы Микаэля Эссьена и Андрея Шевченко. Стоит отметить, что еще в самом начале матча гостям пришлось несладко - несмотря на уверенное начало (гости не позволяли сопернику приближаться близко к своим воротам, умело комбинируя в центре поля) Питер Грант был вынужден заменить своего основного кипера Дэвида Маршалла, который подвернул ногу.

После матча Жозе Моуриньо признал, что «Норвич» не заслуживал такого результата: «Результат не отражает хода матча – «Норвич» играл хорошо и, честно говоря, нам даже повезло, что мы закончили первый тайм, ведя в счете. Быстрый гол во второй половине сломил их сопротивление и мы смогли уверенно довести матч до победы».

Клуб второго дивизиона «Вест Бромвич» дважды сумел отыграться в гостях у «Мидлсбро». Финалист прошлогоднего Кубка УЕФА проводит посредственный сезон и чередует хорошие результаты с откровенно провальными матчами. Поединок с «Вест Бромвичем» в очередной раз указал наставнику «Боро» Гарету Саутгейту на «проблемные места» его команды. Хозяева «Риверсайд Стейдиума» открыли счет на 29-й минуте - фланговый навес Стюарта Даунинга (один из тех, которые и привели «Боро» в прошлом году к финалу еврокубка) замкнул Хулио Арка.

Однако, в конце тайма ряд ошибок в защите привел к ответному голу - Диоманси Камара без особого труда вышел на ударную позицию и послал мяч в нижний угол. Хозяевам все-таки удалось уйти на перерыв, ведя в счете - Якубу Айегбени реализовал 11-метровый, назначенный за фол в штрафной Кертиса Дэйвиса (который в конце матча доигрался и до красной карточки). Гости не сдавались до последнего и в середине второго тайма усилиями Кевина Филлипса (некогда лучшего бомбардира Премьер-лиги) сумели сравнять счет в матче. Переигровка на поле «Вест Брома» назначена на 27-е февраля.

Довольно неожиданно не сумел выиграть лидер Премьер-лиги МЮ. На своем поле манкунианцы ограничились лишь ничьей с крепким, но не самым сильным «Редингом». Счет в матче в конце первого тайма открыл Майкл Кэррик, поразив ворота с дальней дистанции (голевой пас на счету португальца Криштиану Роналду). В середине второго тайма центр обороны «Юнайтед» «зевнул» Бруньяра Гуннарссона, который кивком головы установил итоговую ничью. До финального свистка МЮ создал ряд моментов (чаще других на острие оказывался Роналду), но реализовать ни один из них так и не смог.

Главный аутсайдер Премьер-лиги «Уотфорд» сумел вымучить победу на своем поле у представителя второго дивизиона «Ипсвич Тауна». Единственный гол в матче забил Дэмиен Френсис за две минуты до финального свистка. Стоит отметить, что весь второй тайм гостям пришлось играть в меньшинстве - арбитр Стив Беннет за грубый фол удалил с поля Джорджа О`Кэллэхена прямо перед перерывом. Несмотря на это представители Чемпионшипа и во втором тайме смотрелись намного интереснее на фоне совершенно разобранного «Уотфорда» и не раз угрожали воротам Ричарда Ли.

В поединке представителей второго дивизиона победу на своем поле праздновал «Плимут». Уже на 14-й минуте матча хозяева повели в счете - гол с пенальти в ворота лидера Чемпионшипа («Дерби Каунти») забил Кевин Галлен. Стоит отметить, что голкипер «Дерби» Стивен Байуотер угадал направление удара, но спасти свою команду не смог. Спустя минут 20 арбитр матча вновь указал на точку в штрафной Байуотера - на этот раз дуэль с тем же Галленом осталась за кипером «Дерби».

Концовка матча для хозяев сложилась более чем хорошо - на 65-й минуте «Дерби» остался в меньшинстве (за вторую желтую уделен был Даррен Мур), а за несколько минут до финального свистка Скотт Синклер упрочил преимущество «Плимута».

В воскресенье состоятся еще два матча 1/8 финала – «Фулхэм» примет «Тоттенхэм», а «Манчестер Сити» пожалует в гости к «Престону» (Д2).

Кубок Англии

Пятый круг. 1/8 финала

МЮ – «Рединг» - 1:1 (1:0)

«Арсенал» - «Блэкберн» - 0:0

«Челси» - «Норвич» (Д2) - 4:0 (1:0)

«Мидлсбро» – «Вест Бромвич» (Д2) - 2:2 (2:1)

«Уотфорд» - «Ипсвич» (Д2) - 1:0 (0:0)

«Плимут» (Д2) – «Дерби Каунти» (Д2) - 2:0 (1:0)

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