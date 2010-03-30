Маркевич: нас просто убили!

Из украинского футбола делают комедию.

Об этом заявил наставник харьковского "Металлиста" Мирон Маркевич в комментарии "Блику".

Оценивая матч своей команды против киевского "Динамо", Мирон Богданович был эмоциональным и в выражениях не стеснялся.

По мнению наставника харьковского клуба и сборной страны, его команду в Киеве просто "убили". Причем, если после самого поединка Мирон Богданович был предельно корректен, то сейчас сказал все, что накипело. А ключевым моментом в поединке тренер считает удаление Марко Девича. Которое, по мнению тренера, было спровоцировано.

"Из украинского футбола делают комедию. В прошлом году случилось убийство "Металлиста", в этом году - то же самое. Что тут бороться? Если одно и то же у нас уже происходит на протяжении 20 лет.

Весной две игры подряд играли — у меня были вопросы к судейству. Я молчал, меня президент так просил. Но сколько же можно молчать. Будем молчать, нас и дальше будут топтать. В воскресенье нас просто убили!", - сетует Маркевич.

Кстати, после матча Маркевич не спал всю ночь.

Чемпион