Шевченко забил гол. На 94-й минуте!
20:21, 17 февраля 2007Спорт
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Челси выиграл 4:0
|Андрей Шевченко. Фото АР
Шевченко вышел на замену на 70-й минуте вместо Лемпарда. На 84-й минуте добился углового у ворот «Норвича», сам же добивал мяч после розыгрыша, но выше ворот.
На 93-й получил мяч в левой части штрафной, дошел почти до ворот по линии поля и отдал передачу на Эссьена, который в касание забил ударом из вратарской.
Еще через минуту Калу сделал передачу с левого фланга на Шеву, который был в штрафной один против всей защиты, но он выиграл борьбу у защитника и точно пробил головой.
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