Шевченко забил гол. На 94-й минуте!

В матче 1/8 финала Кубка Англии против “Норвича” Челси победил 4:0, голы забили Райт-Филлипс в первом тайме, Дрогба - во втором, Эссьен и Шевченко – в добавленное время.

Шевченко вышел на замену на 70-й минуте вместо Лемпарда. На 84-й минуте добился углового у ворот «Норвича», сам же добивал мяч после розыгрыша, но выше ворот.

На 93-й получил мяч в левой части штрафной, дошел почти до ворот по линии поля и отдал передачу на Эссьена, который в касание забил ударом из вратарской.

Еще через минуту Калу сделал передачу с левого фланга на Шеву, который был в штрафной один против всей защиты, но он выиграл борьбу у защитника и точно пробил головой.