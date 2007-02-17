”Челси” подписал контракт с YouTube

Лондонский "Челси" стал первым среди клубов английской футбольной премьер-лиги, который подписал соглашение с бесплатным видеосервисом YouTube, пишет The Guardian.

"Челси" будет выкладывать на свою страницу сервиса видеоматериалы, ранее доступные только подписчикам платного клубного канала, за исключением фрагментов матчей команды, поскольку права на их показ принадлежат премьер-лиге.

Исполнительный директор "Челси" Питер Кеньон, комментируя подписание контракта с YouTube, подчеркнул, что это позволит клубу привлечь новых болельщиков. По его словам, нелегальное видео все равно будет появляться в Интернете, поэтому лучше постараться управлять бесплатными материалами самим, нежели позволять это делать видеопиратам.

Лента.ру