Результаты 22-го тура Чемпионата Украины по футболу
Таврия и Карпаты поднимаются к четверке
Сегодняшними матчами завершился 22-й тур Чемпионата Украины по футболу.
Черноморец - Ильичевец 1:1 (Балашов 2 - Пуканыч 38)
Динамо - Металлист 3:0 (Михалик 17, Милевский 45, 60)
Шахтер - Арсенал 3:1 (Жадсон 14, Виллиан 25, Коста 90+2 - Шацких 77)
Таврия - Металлург Д 1:0 (Голайдо 68)
Кривбасс - Ворскла 1:1 (Лепа 30 пен. - Кулаков 57)
Карпаты - Днепр 1:0 (Худобяк 25)
Напомним, что вчера состоялись матчи:
Закарпатье – Оболонь 0:1 (Рожок 54)
Металлург З - Заря 3:1 (Аржанов 11, Опанасенко 35, 93 - Лазарович 55)
Игры 23-го тура состоятся 2 апреля:
Карпаты (37) - Черноморец (19)
... 3 апреля
Заря (16) - Динамо (53)
Ворскла (21) - Ильичевец (22)
Металлист (44) - Таврия (36)
Металлург Д (31) - Кривбасс (11)
Днепр (39) - Закарпатье (17)
Оболонь (29) - Шахтер (55)
... и завершатся 4 апреля
Арсенал (27) - Металлург З (26)