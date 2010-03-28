Результаты 22-го тура Чемпионата Украины по футболу

Таврия и Карпаты поднимаются к четверке

Сегодняшними матчами завершился 22-й тур Чемпионата Украины по футболу. Черноморец - Ильичевец 1:1 (Балашов 2 - Пуканыч 38) Динамо - Металлист 3:0 (Михалик 17, Милевский 45, 60) Шахтер - Арсенал 3:1 (Жадсон 14, Виллиан 25, Коста 90+2 - Шацких 77) Таврия - Металлург Д 1:0 (Голайдо 68) Кривбасс - Ворскла 1:1 (Лепа 30 пен. - Кулаков 57) Карпаты - Днепр 1:0 (Худобяк 25) Напомним, что вчера состоялись матчи: Закарпатье – Оболонь 0:1 (Рожок 54) Металлург З - Заря 3:1 (Аржанов 11, Опанасенко 35, 93 - Лазарович 55) Игры 23-го тура состоятся 2 апреля: Карпаты (37) - Черноморец (19) ... 3 апреля Заря (16) - Динамо (53) Ворскла (21) - Ильичевец (22) Металлист (44) - Таврия (36) Металлург Д (31) - Кривбасс (11) Днепр (39) - Закарпатье (17) Оболонь (29) - Шахтер (55) ... и завершатся 4 апреля Арсенал (27) - Металлург З (26)

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