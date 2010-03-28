Результаты 22-го тура Чемпионата Украины по футболу

20:56, 28 марта 2010
Спорт
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Таврия и Карпаты поднимаются к четверке

Сегодняшними матчами завершился 22-й тур Чемпионата Украины по футболу.

Черноморец - Ильичевец 1:1 (Балашов 2 - Пуканыч 38)

Динамо - Металлист 3:0 (Михалик 17, Милевский 45, 60)

Шахтер - Арсенал 3:1 (Жадсон 14, Виллиан 25, Коста 90+2 - Шацких 77)

Таврия - Металлург Д 1:0 (Голайдо 68)

Кривбасс - Ворскла 1:1 (Лепа 30 пен. - Кулаков 57)

Карпаты - Днепр 1:0 (Худобяк 25)

Напомним, что вчера состоялись матчи:

Закарпатье – Оболонь 0:1 (Рожок 54)

Металлург З - Заря 3:1 (Аржанов 11, Опанасенко 35, 93 - Лазарович 55)

Игры 23-го тура состоятся 2 апреля:

Карпаты (37) - Черноморец (19)

... 3 апреля

Заря (16) - Динамо (53)

Ворскла (21) - Ильичевец (22)

Металлист (44) - Таврия (36)

Металлург Д (31) - Кривбасс (11)

Днепр (39) - Закарпатье (17)

Оболонь (29) - Шахтер (55)

... и завершатся 4 апреля

Арсенал (27) - Металлург З (26)

 

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