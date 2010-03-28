Месси готов играть в футбол бесплатно

Аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси заявил, что выходит на поле не ради денег, сообщает Daily Mirror.

22-летний Месси, самый высокооплачиваемый игрок с заработком 33 миллиона евро в год, признан лучшим футболистом мира по итогам прошлого года.

"Деньги повышают уровень жизни, но они не вдохновляют меня, - приводит его слова РИА "Новости". - Я бы играл бесплатно, если бы не был профессиональным футболистом. Я живу ради игры, а не ради финансовых привилегий. И я играю ради команды, а не самого себя. Индивидуальные награды получать приятно, но общий успех, будь это "Барселона" или сборная Аргентины, важнее".

Каталонцам, защищающим титул победителей Лиги чемпионов, в четвертьфинале турнира предстоит встретиться с лондонским "Арсеналом".

"На данном этапе не так важно, кто наш соперником, поскольку, чтобы выиграть трофей, нужно одолеть лучших, - заявил Месси. - "Арсенал", как и "Манчестер Юнайтед" - атакующая команда, и я не думаю, что они применят другую тактику в матчах против нас".

Он добавил, что главной целью в карьере считает победу сборной на чемпионате мира.

"Можно добиться величия лишь на этом уровне. Лучшие футболисты выигрывали чемпионат мира, и именно этого я стараюсь добиться", - заявил аргентинский форвард.