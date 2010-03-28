Шахтер победил Арсенал
17:44, 28 марта 2010Спорт
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В группе лидеров без перемен
Завершился матч 22-го тура Чемпионата Украины по футболу между Шахтером, занимающим первое место, и Арсеналом.
Шахтер - Арсенал 3:1 (Жадсон 14, Виллиан 25, Коста 90+2 - Шацких 77)
Таким образом Шахтер набрал 55 очков и сохранил двухочковый отрыв от стремящегося вернуть первую строчку Динамо.
Напомним, что сегодня киевляне выиграли 3:0 у Металлиста (Михалик 17, Милевский 45, 60)
Также завершились игры:
Черноморец - Ильичевец 1:1 (Балашов 2 - Пуканыч 38)
Таврия - Металлург 1:0 (Голайдо 68)
Кривбасс ведет 1:0 после первой половины игры против Ворсклы. Матч Карпаты - Днепр начнется через несколько минут.
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