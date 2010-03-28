Шахтер победил Арсенал

Завершился матч 22-го тура Чемпионата Украины по футболу между Шахтером, занимающим первое место, и Арсеналом.

Шахтер - Арсенал 3:1 (Жадсон 14, Виллиан 25, Коста 90+2 - Шацких 77)

Таким образом Шахтер набрал 55 очков и сохранил двухочковый отрыв от стремящегося вернуть первую строчку Динамо.

Напомним, что сегодня киевляне выиграли 3:0 у Металлиста (Михалик 17, Милевский 45, 60)

Также завершились игры:

Черноморец - Ильичевец 1:1 (Балашов 2 - Пуканыч 38)

Таврия - Металлург 1:0 (Голайдо 68)

Кривбасс ведет 1:0 после первой половины игры против Ворсклы. Матч Карпаты - Днепр начнется через несколько минут.