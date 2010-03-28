Динамо победило Металлист

Завершился матч между командами занимающими второе и третье место в чемпионате страны - Динамо и Металлистом.

Динамо - Металлист 3:0 (Михалик 17, Милевский 45, 60)

Динамо получает столь необходимые три очка, но основной соперник Шахтер, отыгравший на эту минуту первый тайм против Арсенала, ведет 2:0.

Ранее завершилась игра Черноморец - Ильичевец 1:1 (Балашов 2 - Пуканыч 38)

Таврия и Металлург в первом тайме счет не открыли.

Позже начнутся матчи Кривбасс - Ворскла и Карпаты - Днепр.