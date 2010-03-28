Динамо победило Металлист
16:49, 28 марта 2010Спорт
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Идет 22-й тур Чемпионата Украины
Завершился матч между командами занимающими второе и третье место в чемпионате страны - Динамо и Металлистом.
Динамо - Металлист 3:0 (Михалик 17, Милевский 45, 60)
Динамо получает столь необходимые три очка, но основной соперник Шахтер, отыгравший на эту минуту первый тайм против Арсенала, ведет 2:0.
Ранее завершилась игра Черноморец - Ильичевец 1:1 (Балашов 2 - Пуканыч 38)
Таврия и Металлург в первом тайме счет не открыли.
Позже начнутся матчи Кривбасс - Ворскла и Карпаты - Днепр.
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