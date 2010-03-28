Ахметов запустит второй футбольный телеканал

Телерадиокомпания «Украина» (Киев) намерена запустить телеканал «Футбол Экстра» в сентябре.

Об этом сообщил генеральный директор канала «Украина» Вальдемар Дзики.

«Футбол Экстра» – для настоящих фанатов футбольного спорта, там мы будем показывать сильные передачи с глубокой аналитикой», – отметил Вальдемар Дзики.

По словам Вальдемара Дзики, основной контент телеканала составят футбольные матчи, которые не попадают на телеканал «Футбол», например, из-за совпадения времени проведения их с другими ключевыми играми в разных футбольных лигах.

Как сообщало агентство, в 2008 году ТРК «Украина» запустил телеканал «Футбол», который осуществляет свое вещание с помощью кабельных сетей.

ТРК «Украина» входит в группу System Capital Management (Донецк), 100% акций которой принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.

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