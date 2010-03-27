Результаты матчей 22 тура Чемпионата Украины по футболу
20:22, 27 марта 2010Спорт
3686
Оболонь обыграла "обидчиков" Динамо
Сегодня в Чемпионате Украины по футболу были сыграны два матча 22 тура:
Закарпатье – Оболонь 0:1 (Рожок 54)
Металлург З - Заря 3:1 (Аржанов 11, Опанасенко 35, 93 - Лазарович 55)
Завтра состоятся встречи:
Динамо (50) - Металлист (44)
Черноморец (18) - Ильичевец (21)
Таврия (33) - Металлург Д (31)
Шахтер (52) - Арсенал (27)
Кривбасс (10) - Ворскла (20)
Карпаты (34) - Днепр (39)
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter