Результаты матчей 22 тура Чемпионата Украины по футболу

20:22, 27 марта 2010
Спорт
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Оболонь обыграла "обидчиков" Динамо

Сегодня в Чемпионате Украины по футболу были сыграны два матча 22 тура:

Закарпатье – Оболонь 0:1 (Рожок 54)

Металлург З - Заря 3:1 (Аржанов 11, Опанасенко 35, 93 - Лазарович 55)

Завтра состоятся встречи:

Динамо (50) - Металлист (44)

Черноморец (18) - Ильичевец (21)

Таврия (33) - Металлург Д (31)

Шахтер (52) - Арсенал (27)

Кривбасс (10) - Ворскла (20)

Карпаты (34) - Днепр (39)

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