Результаты матчей 22 тура Чемпионата Украины по футболу

Оболонь обыграла "обидчиков" Динамо

Сегодня в Чемпионате Украины по футболу были сыграны два матча 22 тура: Закарпатье – Оболонь 0:1 (Рожок 54) Металлург З - Заря 3:1 (Аржанов 11, Опанасенко 35, 93 - Лазарович 55) Завтра состоятся встречи: Динамо (50) - Металлист (44) Черноморец (18) - Ильичевец (21) Таврия (33) - Металлург Д (31) Шахтер (52) - Арсенал (27) Кривбасс (10) - Ворскла (20) Карпаты (34) - Днепр (39)

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