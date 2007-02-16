Команда польских священников стала чемпионом Европы по мини-футболу

Победой сборной Польши в четверг завершился проходивший в столице Боснии и Герцеговины Сараево чемпионат Европы по мини-футболу среди представителей католических епархий.

В финальном матче сборная Польши в серии пенальти одержала верх над Хорватией (основное время завершилось вничью 1:1). Кубок победителям вручил католический кардинал Боснии и Герцеговины Винко Пульич.

Как сообщили боснийские СМИ в пятницу, лучшим бомбардиром турнира стал служитель церкви из Польши Марсель Олшовка, забивший 6 голов в шести матчах.

Матч за третье место окончился победой хозяев турнира боснийцев над Португалией - 2:1.В соревновании также приняли участие священнослужители Австрии, Италии, Испании, Словении, Венгрии и Румынии.

Первое подобное первенство состоялось в 2005 году в Австрии. В 2006 году чемпионат принимала Хорватия.

РИА "Новости"