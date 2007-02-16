Украина и Польша выиграют тендер на финал Евро-2012

Руководитель польского штаба проекта УЕФА ЕВРО-2012 Пьотр ГАВРОН "на сто процентов” уверен, что Украина и Польша выиграют в конкурсе» на проведение финального турнира чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Об этом П.ГАВРОН сообщил польскому изданию «Газета выборча»

«Мы приготовили профессиональную документацию, свои намерения относительно помощи выразили правительство и органы местной власти, подписав различные финансовые гарантии. Мы своевременно все сделали, и это оказывает определенное впечатление на УЕФА», - отмечает П.ГАВРОН.

Как известно, совместная польско-украинская делегация в составе Исполнительной дирекции „Евро 2012” Федерации футбола Украины подали все необходимые документы в штаб-квартиру Союза Европейских Футбольных Ассоциаций в швейцарском городе Ньон в соответствии с требованиями УЕФА. Известно, что такие же заявки подали представители Италии, Хорватии совместно с Венгрией. 17-18 апреля 2007 года станет известен вердикт, который огласят на конгрессе УЕФА в городе Кардифф (Уэльс).

Как отметил газете депутат Европарламента из партии «Самооборона» Ришард ЧЕРНЕЦКИЙ, «сила Украины и Польши заключается в слабости наших соперников, поскольку итальянцы сейчас имеют хлопоты с коррупцией и бандитизмом на стадионах, венгры просто не хотят чемпионата, а хорваты имеют проблемы с фашистскими болельщиками».

Как известно, Польша предлагает для организации матчей четыре города: Варшаву, Гданьск, Познань и Вроцлав. В случае проведения турнира в Польше, на строительство стадиона во Вроцлаве понадобится 70 млн. евро. В Варшаве за государственные деньги будет построен Национальный Центр спорта, в частности футбольный стадион за 665 млн. злотых. Украина предлагает для проведения чемпионата стадионы Киева, Днепропетровска, Донецка и Львова.

Как напоминает газета, осенью 2005 года экс-премьер-министр Польши Казимеж МАРЦИНКЕВИЧ пообещал построить пять новых стадионов, однако до сих пор ничего не сделано. Кроме того, не хватает стадионов, автострад, перестроенных аэропортов и гостиниц.

В то же время, как отметил П.ГАВРОН, когда Португалия получила право на организацию Евро, то имела только один приспособленный стадион и 36 км автострады.

По информации издания «Газета выборча», вера польского организационного штаба огромна, хотя во время недавнего визита делегации УЕФА были получены несколько компрометирующих замечаний. Например, в Гданьске на территории дачных участков возле моря планируют построить стадион, в то же время остается проблема, как добираться до этого места.

Вице-руководитель проекта с польской стороны Адам ОЛКОВИЧ отмечает, что «Польша рассчитывает на лидера украинского футбольного союза Григория СУРКИСА, который является очень влиятельным человеком в УЕФА».