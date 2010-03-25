Донецкий стадион «Донбасс Арена» не окупится никогда, считает вице-премьер Украины Борис КОЛЕСНИКОВ.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Донецке, отвечая на вопрос, сможет ли стадион окупиться для его заказчика и собственника, президента футбольного клуба «Шахтер» Рината АХМЕТОВА после проведения в Донецке матчей Евро-2012.

«Этот стадион не окупится никогда», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ. При этом он добавил, что «Донбасс Арена» - «это подарок Рината АХМЕТОВА жителям Донецка и болельщикам ФК «Шахтера». Он не преследовал цель коммерческого успеха».

По мнению Б.КОЛЕСНИКОВА, если бы этот стадион «хотя бы на эксплуатацию зарабатывал ежегодную, тогда было бы неплохо, но он не окупится».

Справка УНИАН. «Донбасс Арена» - первый в Восточной Европе стадион на 50 тыс. мест, спроектированный и построенный в соответствии со стандартами УЕФА для стадионов категории «Элит». Общая стоимость проекта вместе с парком, который расположился вокруг спортивной арены, составляет 400 млн. долл.