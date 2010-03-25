У Колесникова есть 2 проблемы и надежда, что Платини останется доволен

Вице-премьер министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ надеется, что президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ будет удовлетворен подготовкой Украины к проведению финального тура чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.КОЛЕСНИКОВ сообщил сегодня на мини-пресс-конференции в Донецке.

«Я очень хочу надеяться, что он (М.ПЛАТИНИ) будет удовлетворен (подготовкой Украины к Евро-2012 – УНИАН). Если мы развернем строительные работы с 1 апреля на львовской площадке стадиона, я думаю, что особых замечаний не будет», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

Вице-премьер министр также отметил, что по масштабности проблем на сегодня в вопросах подготовки принимающих городов чемпионата самым болезненным остается строительство НСК «Олимпийский» в Киеве.

«Олимпийский стадион – это самая большая проблема по масштабности, потом львовский стадион», - констатировал Б. КОЛЕСНИКОВ, подчеркнув, что «все остальное решаемо».

Кроме того, он сообщил, что буквально сегодня «Львовский городской совет принял решение о передаче строящегося стадиона под прямое управления Кабинета министров Украины», что поможет ускорить решению проблем.

Присутствующий на этой мини-пресс-конференции руководитель оргкомитета Евро-2012 в Украине Маркиян ЛУБКИВСКИЙ также выразил надежду, что М.ПЛАТИНИ высоко оценит подготовку страны к чемпионату. «Я надеюсь, что Президент УЕФА господин ПЛАТИНИ, который вскоре посетит Украину, даст высокие оценки готовности Украины к проведению Евро-2012», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 7-8 апреля состоится визит в Украину высшего руководства УЕФА во главе с М.ПЛАТИНИ.