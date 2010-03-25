Челси разгромил Портсмут

Завершились сегодняшние матчи ранее пропущенных туров английской Премьер-лиги.

Футболисты "Челси" разгромили "Портсмут" в перенесенном матче и вышли на второе место, с 68 очками обойдя земляков из "Арсенала" (67 очков). Выше только МЮ (69 очков), но теперь все в зоне досягаемости друг у друга и нельзя ссылаться на запас по играм - у всех 31 матч.

Портсмут - Челси 0:5 (Дрогба 32, 77, Малуда 50, 60, Лемпард 90+3)

Результаты остальных перенесенных матчей:

Манчестер Сити - Эвертон 0:2 (Кехилл 33, Артета 85)

Астон Вилла - Сандерленд 1:1 (Карью 31 - Кэмпбелл 22)

Блекберн - Бирмингем 2:1 (Данн 5, 67 - Макфадден 55)

Матчи 32-го тура состоятся 27 марта...

Челси (68) - Астон Вилла (51)

Тоттенхэм (55) - Портсмут (13)

Вест Хэм (27) - Сток Сити (36)

Болтон (32) - МЮ (69)

Халл Сити (24) - Фулхэм (38)

Вулверхэмптон (31) - Эвертон (48)

Бирмингем (44) - Арсенал (67)

... 28 марта

Бернли (24) - Блэкберн (38)

Ливерпуль (51) - Сандерленд (35)

... и 29 марта

Манчестер Сити (53) - Уиган (31)