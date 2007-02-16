Бразильский футболист вышел к прессе голым

Руководство боливийского футбольного клуба "Блумберг" отчислило из команды бразильца Алекса Да Росу за то что он пришел на пресс-конференцию в голом виде. Встреча с журналистами была посвящена инциденту с участием четырех игроков команды, которые были замечены в одном из баров поздно ночью.

Как сообщает телеканал ITV, Да Роса назвал свой поступок шуткой, отметив, что все участники пресс-конференции просто вели себя как обычные парни. Однако президент "Блумберга" Карлос Бендек заявил, что клуб не будет мириться с подобным поведением своих футболистов и объявил об отчислении Да Роса.

Отметим, что бразильский футболист выступает в Боливии уже давно и получил гражданство этой страны. Что касается игроков "Блумберга", замеченных в нарушении режима, то на них наложены крупные денежные штрафы.

Лента.ру