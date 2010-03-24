В "Борисполе" встретили Паралимпийскую сборную Украины

В столичном аэропорту "Борисполь" состоялась официальная встреча Паралимпийской сборной команды Украины, возвратившейся из Канады после завершения Х зимних Паралимпийских игр, где она завоевала 19 наград и заняла третье место по количеству медалей в общекомандном зачете.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.

На Родину украинские спортсмены вернулись в полном составе во главе с президентом Национального комитета спорта инвалидов Украины, народным депутатом Украины, председателем Комитета Верховной Рады по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов Валерием СУШКЕВИЧЕМ.

В аэропорту украинских спортсменов торжественно встречали министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Равиль САФИУЛЛИН, заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО, заместитель министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта Анатолий ДОМАШЕНКО, другие должностные лица.

"Девятнадцать раз над канадским городом Ванкувер поднимался в Вашу честь государственный флаг Украины, пять раз раздавался украинский гимн. Это большая победа отечественного спорта: вы в очередной раз доказали, что являются лидерами паралимпийского мирового движения", - отметил в своем приветствии к паралимпийцам Р.САФИУЛЛИН.

Министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта подчеркнул, что за этими победами спортсменов - годы длительных тренировок, небывалое мужество и выносливость. "Благодарим вас, дорогие спортсмены, тренеры, благодарим всех, кто внес свой вклад в эту почетную Победу, достойно представил нашу страну среди около сорока государств - участников соревнований", - отметил Р.САФИУЛЛИН.

Также с поздравительным словом на церемонии встречи выступили В.СУШКЕВИЧ и Н.ТОМЕНКО, которые пожелали спортсменам спортивного подъема, оптимизма и дальнейших спортивных побед.

* * * Украинские спортсмены на Х зимних Паралимпийских играх, которые с 12 по 22 марта проходили в Ванкувере (Канада) завоевали 19 медалей - 5 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых.

В общекомандном зачете по общему количеству наград Украина разделила третье место с Канадой. Первое место заняла сборная Российской Федерации, второе - Германия.

По количеству золотых медалей в общекомандном зачете украинская паралимпийская сборная заняла пятое место. Первое место у команды Германии. Второе место заняла сборная Российской Федерации. На третьей ступеньке - сборная Канады.

Нашу сборную представляли 26 спортсменов. Среди них 19 паралимпийцев: 14 спортсменов-инвалидов с поражениями опорно-двигательного аппарата и 5 - с недостатками зрения, а также 7 спортсменов-лидеров, выступавших вместе с незрячими спортсменами и помогавшим им финишировать.

Украинские атлеты боролись за 32 из 64 комплектов наград в трех из пяти видов спорта - биатлоне, лыжных гонках и горнолыжном спорте.