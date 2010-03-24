Киевское “Динамо”в Ужгороде проиграло местному “Закарпатью”

Киевское “Динамо” не смогло обойти донецкий “Шахтер” и вернуть себе первое место в чемпионате Украины по футболу.

Как сообщает корреспондент УНИАН, сегодня в матче перенесенного 13-го тура украинской Премьер-лиги в Ужгороде “динамовцы” сенсационно проиграли местному “Закарпатью” со счетом 0:1. Единственный мяч в игре на 53-й минуте на свой счет записав серб Александр ТРИШОВИЧ.

Таким образом “Динамо” сравнялось по количеству сыгранных игр в чемпионате с “горняками”. После 21-го матча киевляне остались с 50 очками, а “Шахтер” остается на первом месте с 52-мя.