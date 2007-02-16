Калиниченко помог Спартаку уйти от поражения

В четверг, 15 февраля прошли оставшиеся первые матчи 1/16 финала Кубка УЕФА. Текущий обладатель трофея испанская «Севилья» в гостях смогла довольно уверено переиграть бухарестский «Стяуа».

Первый мяч в ворота румынов со штрафного забил Поульсен, а второй был забит Кануте с пенальти, который заработал россиянин Александр Кержаков. Для лучшего бомбардира «Севильи» это уже 18-й гол в нынешнем сезоне и лишь первый в нынешнем розыгрыше Кубка УЕФА (Кануте не забивал с прошлогоднего финала). Стоит также отметить, что гости выжали максимум из своих моментов - два удара в створ превратились в голы.

Бельгийский «Варегем», который в начале сезона стал непреодолимой преградой на пути московского «Локомотива», потерпел поражение в домашнем поединке с «Ньюкаслом». «Сороки» больше владели мячом и игровой инициативой, но забить смогли лишь в начале второго тайма, да и то не без помощи соперника. Кирон Дайер с правого фланга ворвался в штрафную и прострелил вдоль ворот - мяч угодил в защитника «Варегема» Фредрика Динделе и рикошетом залетел в сетку ворот.

Получив преимущество, англичане не стали останавливаться и продолжали атаковать ворота соперника - чаще других на острие оказывался нигерийский форвард Мартинс. На 59-й минуте «Ньюкасл» заработал пенальти - Дэмиен Дафф во вратарской был сбит кипером «Варегема» и нигериец Мартинс реализовал 11-метровый, пробив практически по центру ворот.

Стоит отметить, что хозяева не пали духом и сумели пару раз побеспокоить стража ворот «Ньюкасла» Харпера, а на 69-й минуте и вовсе отыграли один гол - головой забил Карел Д`Аэне. Однако, ближе к концу поединка, англичанам удалось восстановить преимущество в 2 гола - Антуан Сибьерски без видимых усилий обыграл трех защитников, а затем и вратаря «Варегема», после чего отправил мяч в пустые ворота. Для француза это уже 4-й гол в семи матчах Кубка УЕФА в этом году.

Первый матч для нового наставника «Пармы», борющейся за выживание в серии А, Клаудио Раньери обернулся досадным поражением в Браге. Как и обещал бывший наставник лондонского «Челси», пармезанцы много внимания уделили обороне и довольно часто перекатывали мяч в середине поля, старясь не форсировать события. Это довольно успешно получалось у них вплоть до 81-й минуты – именно тогда оставшийся в абсолютном одиночестве на 11-метровой отметке штрафной Зе Карлос точным ударом сумел распечатать ворота Буччи.

Победу на своем поле также праздновал «Ланс». В поединке с «Панатинаикосом» главный преследователь «Лиона» во французской Лиге 1 сумел распечатать ворота гостей лишь во втором тайме - после равного первого тайма на четвертой минуте второй 45-минутки успеха добился полузащитник Иссам Жемаа. На 65-й минуте гости довольно неожиданно отыгрались - дальний удар Димитриоса Салпингидиса оставил Итанжа не у дел.

Игроки «Ланса» ринулись исправлять свою оплошность и добились своего – сперва на 70-й минуте Жемаа оформил дубль, вернув своей команде лидерство, а на последних минутах поединка Андреас Иваншиц в своей штрафной сфолил на Йохане Демоне и Диндане установил окончательный счет в матче, точно исполнив удар с точки.

Московский «Спартак» принимал у себя на поле испанскую «Сельту». Матч получился упорным и закончился ничьей.

В первом тайме инициативой владели спартаковцы, испанцы отвечали опасными контратаками. Имел возможность отличиться Йиранек, но его удару не хватило силы. Активен был Калиниченко. После штрафного, который подал именно украинец, мяч отскочил к Роману Павлюченко, который без проблем поразил ворота. Однако, судья не засчитал взятие ворот из-за офсайда. В самом конце первого тайма испанцы провели хорошую контратаку и поразили ворота Хомича.

Во втором тайме Федотов поменял неактивного Быстрова на Баженова, а вместо Торбинского на поле появился Бояринцев. «Спартаку» удалось сравнять счет. Это сделал Максим Калиниченко, который блестящим ударом со штрафного оставил не у дел испанского вратаря. «Спартак» продолжил давить на ворота испанцев, но к концу матча силы покинули подопечных Федотова. Матч так и завершился в ничью.

Напомним, что ответные поединки всех пар 1/16 финала пройдут ровно через неделю – в четверг 22 февраля.

Кубок УЕФА

1/16 финала. Первые матчи

«Стяуа» (Румыния) – «Севилья» (Испания) – 0:2 (0:1)

«Брага» (Португалия) - «Парма» (Италия) – 1:0 (0:0)

«Варегем» (Бельгия) - «Ньюкасл» (Англия) – 1:3 (0:0)

«Ланс» (Франция) - «Панатинаикос» (Греция) – 3:1 (0:0)

«Спартак» (Россия) – «Сельта» (Испания) – 1:1 (0:1)

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